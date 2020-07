Corona: Turner verschieben "Turnier der Meister" auf Februar

Hamburg (SID) - Wegen der Coronavirus-Pandemie hat der Deutsche Turner-Bund (DTB) das traditionsreiche "Turnier der Meister" in Cottbus auf Februar 2021 verschoben. In diesem Jahr sollte der Wettbewerb im November stattfinden. Die Veranstaltung in der Lausitz-Arena wird ab dem kommenden Jahr auch wieder Weltcup-Status erlangen.