Corona: UEG verschiebt alle vier Turn-Europameisterschaften

Hamburg (SID) - Wegen der Auswirkungen des Coronavirus hat die Europäische Turnunion (UEG) die vier für den Mai terminierten Europameisterschaften der Kunstturner in Baku, der Kunstturnerinnen in Paris, der Rhythmischen Sportgymnastinnen in Kiew sowie im Trampolinturnen in Göteborg vorerst verschoben. Die europäischen Titelkämpfe sollen in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden.