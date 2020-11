Corona im DHB-Team: Auch Lemke und Knorr positiv getestet

Hamburg (SID) - Weitere Coronafälle in der Handball-Nationalmannschaft: Nach Johannes Bitter und Marian Michalczik sind im Nachgang der Länderspielwoche auch Finn Lemke (MT Melsungen) und Juri Knorr (GWD Minden) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies bestätigten die Klubs der Spieler am Donnerstag.

DHB-Team: Auch Juri Knorr wurde positiv getestet © SID

Beide Teams müssen sich nach behördlichen Anordnungen in häusliche Isolation begeben. Daher muss auch das Bundesliga-Topspiel zwischen Melsungen und dem SC Magdeburg, das am Samstag als Live-Übertragung in der ARD geplant war, verschoben werden. Es ist die fünfte Partie, die im Zuge der Coronafälle im DHB-Team verlegt werden muss. Unter anderem war am Mittwoch das Spitzenspiel zwischen Flensburg und Melsungen präventiv abgesagt worden.

"Wir wünschen allen Infizierten, dass sie die Erkrankung möglichst komplikationsfrei überstehen. Das ist ohne Wenn und Aber das Wichtigste", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Man habe das DHB-Hygienekonzept für Nationalmannschaften "nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig umgesetzt. Die nun vorliegenden positiven Ergebnisse der PCR-Tests stehen unserem Anspruch, höchste Sicherheit zu gewährleisten, leider entgegen. Deshalb sind wir bereits mit allen Beteiligten in eine umfassende Analyse gegangen, um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein und die Sicherheit weiter zu erhöhen."

Mindens Geschäftsführer Frank von Behren sprach von einem "großen Schock für uns. Wir sind bis heute davon ausgegangen, dass Juri sich nicht im Rahmen der Nationalmannschaftsreise infiziert hat. Es zeigen sich bereits heute schwere Symptome. Wir wünschen ihm an dieser Stelle natürlich alles Gute und schnelle Besserung. Die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle."

Lemke und Knorr hatten wie Torhüter Bitter (TVB Stuttgart) und Marian Michalczik (Füchse Berlin) mit dem DHB-Team am Sonntag in Tallinn gegen Estland (35:23) und zuvor am Donnerstag in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina (25:21) gespielt. Bitter und Michalczik zeigten im Gegensatz zu Knorr keine Symptome.