Corona in Lissabon: UEFA sieht für CL-Turnier "keinen Grund für Plan B"

Lausanne (SID) - Trotz der Zunahme von Corona-Neuinfektionen im Großraum Lissabon macht sich die Europäische Fußball-Union (UEFA) derzeit keine Sorgen um das Finalturnier der Champions League. Es gebe keinen Grund, "einen Plan B zu erstellen", sagte ein UEFA-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Finalturnier der Königsklasse soll am 12. August in der portugiesischen Hauptstadt beginnen.

Die UEFA hält an ihrem CL-Turnier in Lissabon fest © SID

"Wir hoffen, dass alles gut wird und das Turnier in Portugal organisiert werden kann", sagte der Sprecher. Die UEFA stehe "in ständigem Kontakt mit dem portugiesischen Fußballverband und den lokalen Behörden." UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte bereits am 17. Juni erklärt, die Situation täglich beobachten zu wollen.

Portugals Ministerpräsident Antonio Costa hatte zuletzt einen Lockdown für 19 nicht touristische Gemeinden im Großraum Lissabon angekündigt. Dort müssen die Bürger zunächst bis zum 12. Juli erneut in den eigenen vier Wänden bleiben.