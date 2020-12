Coronafälle in Melsungen: Göppingen-Spiel gegen Füchse abgesagt

Göppingen (SID) - Infolge der drei neuen Coronafälle bei der MT Melsungen ist das am Mittwoch geplante Spiel der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und Frisch Auf Göppingen abgesagt worden. Die Mannschaft der Göppinger befindet sich in Quarantäne, nachdem sie am Sonntag gegen Melsungen gespielt hatte. Wann die Bundesligapartie des 15. Spieltags nachgeholt wird, steht noch nicht fest.