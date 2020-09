Coronafall: BR Volleys in Quarantäne

Köln (SID) - Der zehnmalige Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys hat den Trainingsbetrieb nach einem Coronafall in seiner Mannschaft eingestellt und sich in Quarantäne begeben. Ein namentlich nicht genannter Spieler, dem es "soweit gut" gehe, sei am Montag positiv getestet worden, teilte der Pokalsieger am Mittwoch mit.

Corona: Ein Spieler der BR Volleys positiv getestet © SID

Anschließende Tests der gesamten Mannschaft sowie des Betreuerstabs am Mittwochmorgen waren der Mitteilung zufolge allesamt negativ. Falls eine zweite Testrunde am Freitag ebenfalls keinen weiteren Fall ergibt, soll ab Samstag wieder trainiert werden.

Der Saisonauftakt der Volleyball-Bundesliga ist für den 17. Oktober geplant. Im März war die vergangene Saison aufgrund der Pandemie abgebrochen worden.