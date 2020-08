Coronafall bei der MT Melsungen - Pflichtspielauftakt gefährdet

Köln (SID) - Die Pflichtspielpremiere des Handball-Bundesligisten MT Melsungen in der Saison 2020/21 könnte wegen eines Coronafalls ins Wasser fallen. Wie der Verein mitteilte, wurde das betroffene Teammitglied bereits von der Mannschaft isoliert. Das lokale Gesundheitsamt prüft nun die Kontaktpersonen des Infizierten und entscheidet dann über weitere Maßnahmen.

Auch die 3. Handball-Liga soll wieder starten © SID

Es ist durchaus möglich, dass Teile des Teams oder sogar die gesamte Mannschaft vorübergehend in Quarantäne müssen. Das Qualifikations-Spiel in der European League am Sonntag im dänischen Silkeborg steht damit auf der Kippe. Die für Donnerstag geplante Testpartie gegen die TSV Hannover-Burgdorf haben die Nordhessen bereits vorsorglich abgesagt.