Coronafall im Umfeld der Eisbären Berlin: Turnierstart in Dresden abgesagt

Berlin (SID) - Die Eisbären Berlin haben ihre Teilnahme am Vorbereitungsturnier am Wochenende in Dresden kurzfristig abgesagt. Als Grund gab der DEL-Rekordmeister einen positiven Coronavirus-Befund "im Umfeld des Profi-Kaders" an. Die gesamte Mannschaft sowie die Trainer und Betreuer wurden vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt. Das weitere Vorgehen erfolge in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt, teilten die Eisbären am Freitag mit.

Die Berliner hätten gegen Red Bull München gespielt © SID

"Im ersten Augenblick war der Befund natürlich ein Schock. Allerdings zeigt dieser auch, dass es richtig und wichtig ist, diese Tests durchzuführen", sagte Geschäftsführer Peter John Lee: "Der positiv getesteten Person geht es gut, sie zeigt keine Symptome, wird aber die kommenden 14 Tage in Quarantäne bleiben."

Die Eisbären hätten am Samstag (3. Oktober) um 15.30 Uhr im ersten Halbfinale des Turniers "So geht sächsisch.-Cup" gegen Red Bull München gespielt. Außerdem hätte das Finale oder das Spiel um Platz drei am Sonntag auf dem Programm gestanden.