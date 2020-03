Coronakrise: Judo-Weltverband sagt alle Wettkämpfe bis 30. April ab

Köln (SID) - Aufgrund der Coronakrise hat der Judo-Weltverband IJF alle Qualifikations-Wettkämpfe für die Olympischen Sommerspiele in Tokio bis einschließlich 30. April abgesagt. Die Entscheidung, die das Exekutivkomitee der IJF am Dienstag traf, betrifft den Grand Slam in Jekaterinburg und die Grand Prix in Tiflis und Antalya.

Qualifikationswettkämpfe für Judokas abgesagt © SID

"Wir befinden uns in der unglücklichen Lage, dass wir eine drastische Entscheidung treffen mussten, um die Judo-Familie zu schützen und gleichzeitig die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen auf der ganzen Welt einzuhalten", schrieb die IJF in einer Mitteilung.