Coronakrise: MLB und Spieler einigen sich

Köln (SID) - Die Major League Baseball (MLB) und ihre Spieler haben sich im Zuge des aufgrund der Coronakrise verschobenen Saisonstarts auf eine Übereinkunft verständigt. Diese beinhaltet gehaltstechnische Regelungen sowie Fragen hinsichtlich des Kalenders. Einen offiziellen Termin für den Saisonstart gibt es aber weiterhin nicht. Eigentlich hätte es am vergangenen Donnerstag losgehen sollen.

MLB: einmaliges Event in Iowa © SID

Laut dem Deal sollen so viele Spiele in der regulären Saison wie möglich ausgetragen werden, eine Ausdehnung bis in den Oktober sei demnach möglich. Pro Team stehen normalerweise 162 Partien auf dem Programm. Die anschließenden Play-offs könnten bis in den November gezogen werden - ein außergewöhnlicher Schritt für die MLB. Zudem könnten Spiele der Finalrunde auch auf neutralen Plätzen ausgetragen werden, falls es klimatische Erfordernisse verlangen.