Coronavirus: ADAC GT Masters startet erst am 31. Juli

Köln (SID) - Wegen der Corona-Pandemie hat die Sportwagen-Rennserie ADAC GT Masters ihren Saisonstart erneut verschoben. Das erste von unverändert sieben Rennwochenenden soll nun vom 31. Juli bis 2. August im tschechischen Most ausgetragen werden. Sollten Rennen in Most aufgrund der seuchenpolitischen Entwicklungen nicht möglich sein, würde der Masters-Auftakt auf den Lausitzring ausweichen.

In Most hätte eigentlich vom 15. bis 17. Mai gefahren werden sollen. Ebenfalls einen neuen Termin erhielt das Rennwochenende in Spielberg/Österreich, das vom 5. bis 7. Juni auf den 16. bis 18. Oktober verlegt wurde. Bereits Mitte März war die ursprüngliche Auftaktveranstaltung in Oschersleben vom 24. bis 26. April auf den 23. bis 25. Oktober verlegt worden und soll nun zum Saisonfinale werden.

"Die Gesundheit und das Wohlergehen aller Beteiligten und der Zuschauer steht bei uns an erster Stelle. Wir werden die Situation weiterhin aufmerksam im Blick haben und flexibel reagieren, so die Entwicklungen es erfordern. Der Saisonstart im August ist der Auftakt eines sehr kompakten Kalenders mit weiterhin sieben Veranstaltungen und einem unveränderten Format an den Rennwochenenden", sagte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss.

Die weiteren vier Läufe der 14. Saison des ADAC GT Masters bleiben unverändert. Gefahren wird in Zandvoort/Niederlande (21. bis 23. August), Hockenheim (18. bis 20. September) und auf dem Sachsenring (2. bis 4. Oktober).