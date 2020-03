Coronavirus: Box-Weltverband AIBA verschiebt Kongress

Berlin (SID) - Der Internationale Boxverband AIBA hat seinen Kongress wegen der Ausweitung des Coronavirus um drei Monate verschoben. Ursprünglich sollte die Jahresversammlung am 20. März in Budapest stattfinden, sie wurde nun für den 20. Juni in der ungarischen Hauptstadt terminiert.

Woche der Wahrheit für AIBA Präsident Mohamed Moustahsane © SID

Da das Mandat von AIBA-Interimspräsident Mohamed Moustahsane nur bis zum Kongress läuft, muss sich die AIBA in Budapest Gedanken um die Nachfolgeregelung machen. Wegen Verfehlungen durch den Verband hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) der AIBA die Organisation des olympischen Boxturniers für die Sommerspiele im Sommer in Tokio entzogen.