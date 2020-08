Coronavirus: Briatore in Mailänder Klinik eingeliefert

Köln (SID) - Der langjährige Renault-Teamchef Flavio Briatore hat sich mit dem Coronavirus infiziert und ist mit Symptomen einer Lungenentzündung in die Mailänder Klinik "San Raffaele" eingeliefert worden. Der Zustand des 70-Jährigen sei ernst, er liege jedoch nicht auf der Intensivstation, berichteten italienische Medien, die sich auf Angehörige Briatores bezogen.

In einem ernsten Zustand: Flavio Briatore © SID

In Briatores exklusivem "Billionaire Club" im Badeort Porto Cervo auf Sardinien wurden zuletzt 63 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Im Lokal könnte sich laut Medienangaben auch der serbische Fußballtrainer Sinisa Mihajlovic angesteckt haben, der nach einem Urlaub in Porto Cervo positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Von allen Fußballern von Mihajlovics Serie A-Klub FC Bologna wurden Abstriche entnommen, niemand wurde positiv getestet. Dies teilte der Klub am Dienstag mit.