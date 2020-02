Coronavirus: Entscheidung über Formel-1-Rennen steht bevor

Hamburg (SID) - Die Entscheidung über eine mögliche Verschiebung des für den 19. April geplanten Formel-1-Rennens in China wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus steht unmittelbar bevor. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, soll am Donnerstag bekannt gegeben werden, ob der Grand Prix stattfinden kann oder nicht. Zuvor hatten britische Medien berichtet, dass das vierte Rennen der Saison verschoben oder abgesagt wird. Die WM beginnt Mitte März in Australien.

Der Grand Prix in China könnte verschoben werden © SID

Der Motorsport-Weltverband FIA hatte am 30. Januar die Öffentlichkeit darüber informiert, "wenn notwendig, alle Schritte einzuleiten, um die globale Motorsport-Gemeinschaft und die Öffentlichkeit zu schützen."

Bis Mittwoch lagen in China mehr als 44.600 Infektionsfälle vor, verzeichnet wurden bislang 1100 Tote durch das Coronavirus. Insgesamt traten bislang in rund 25 Ländern Infektionen auf, auch in Deutschland.

Wegen des Virus wurden in China unter anderem die für den 13. bis 15. März in Nanjing geplante Hallen-WM der Leichtathleten, das Formel-E-Rennen in Sanya (21. März) sowie mehrere Qualifikationsturniere für die Olympischen Sommerspiele in Tokio abgesagt.