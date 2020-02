Coronavirus: Fußballspiele im Kreis Heinsberg abgesagt

Köln (SID) - Nach dem Ausbruch des Coronavirus sind die ersten Fußballspiele in Deutschland abgesagt worden. Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und der Fußballkreis Heinsberg haben alle Spiele am kommenden Wochenende (Verbands- und Kreisspielbetrieb), die auf Sportanlagen im Kreis Heinsberg stattfinden sollten, abgesetzt. Das gab der FVM am Donnerstag bekannt.

Der Ausbruch des Coronavirus erzwingt Spielabsagen © SID

Nachdem sich ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg mit dem Coronavirus infiziert hatte, wurden bereits Schulen, Kitas und Schwimmbäder geschlossen.