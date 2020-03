Coronavirus: Kölner Rennverein verkauft nur 1000 Tickets

Köln (SID) - Der Start in die "Grüne Saison" der Galopper soll trotz der Ausbreitung des Coronavirus wie geplant stattfinden, allerdings wird der Kölner Rennverein die Zuschauerzahl für die Veranstaltung am 15. März auf 1000 Besucher begrenzen. Eintrittskarten können nur online erworben werden. "Es gibt keinen Eintrittskartenverkauf an der Tageskasse", erklärte Geschäftsführer Philipp Hein.

Kölner Rennverein begrenzt Zuschauerzahl © SID

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag erklärt, dass er eine Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern befürworte. Das Land Nordrhein-Westfalen will diese Empfehlung umsetzen. Der Renntag am kommenden Sonntag in Köln ist der offizielle Start in die Saison auf Rasen, bisher wurde auf der Sandbahn in Dortmund galoppiert.