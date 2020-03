Coronavirus: Leipzig gegen Tottenham doch mit Zuschauern

Leipzig (SID) - Das Achtelfinal-Rückspiel von RB Leipzig in der Fußball-Champions-League gegen Tottenham Hotspur findet am Dienstag wie geplant mit Zuschauern statt. Die Stadt Leipzig entschied sich in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Klub dagegen, die Partie (21.00 Uhr/Sky) wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Epidemie als "Geisterspiel" durchzuführen.

Die Partie in Leipzig findet mit Zuschauern statt © SID

"Diese Entscheidung gilt nur für dieses eine Spiel", sagte Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg dem SID. "Großbritannien ist kein Risikogebiet, zudem sind die Tickets personalisiert und die Zuschauer somit zurückverfolgbar", sagte Hasberg.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Sonntag empfohlen, dass alle Großveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern abgesagt werden sollten. Zum ersten Heimspiel in der K.o.-Runde der Champions League in der Klub-Geschichte von RB Leipzig werden über 40.000 Zuschauer erwartet. Das Hinspiel hatte RB mit 1:0 in London gewonnen.