Coronavirus: RTL verzichtet auf Formel-1-Übertragungen aus Australien und Bahrain

Köln (SID) - RTL verzichtet aufgrund der Unwägbarkeiten bei der Verbreitung des Coronavirus auch auf die Vor-Ort-Übertragung der Formel-1-Läufe in Australien (15. März) und Bahrain (22. März). Das gab der Kölner TV-Sender am Mittwoch bekannt. Bereits vor gut drei Wochen hatte RTL entschieden, bei der Premiere des dritten Saisonrennens in Vietnam (5. April) aus identischem Grund die komplette Produktion der Live-Sendung nach Köln zu verlagern.

RTL verzichtet auf Vor-Ort-Übertragung in der Formel 1 © SID

"Die Verbreitung des Coronavirus, die damit verbundenen nicht kalkulierbaren Gesundheitsrisiken für alle Kolleginnen und Kollegen und darüber hinaus eine aufgrund der Sofortmaßnahmen bei Ansteckung nicht mehr zu gewährleistende Sendungssicherheit, lassen nur eine Entscheidung zu, nämlich aus dem Sendezentrum Köln zu produzieren", erklärte RTL-Sportchef Manfred Loppe.

Derzeit ist unklar, ob die ersten drei Saisonrennen überhaupt stattfinden. Das vierte Rennen, der Große Preis von China in Shanghai (19. April), wurde bereits auf unbestimmte Zeit verschoben. China ist das Ursprungsland der Epidemie. Weltweit sind mehr als 90.000 Menschen bislang mit dem neuartigen Virus infiziert, davon allein über 80.000 in China.