Coronavirus: UAE Tour der Radprofis abgebrochen - Ackermann und Co. sitzen fest

Köln (SID) - Die UAE Tour der Radprofis ist zwei Etappen vor dem Ende wegen der Coronavirus-Epidemie abgebrochen worden. Dies teilten die Organisatoren mit. Bei zwei Italienern aus dem Betreuerstab eines Teams war das Virus nachgewiesen worden, auch alle Radprofis sollten getestet werden.

"Gesundheit muss vorgehen": Froome bedauert Abbruch

"Es ist eine Schande, dass die UAE Tour abgebrochen wurde, aber Gesundheit muss vorgehen", twitterte der britische Radstar Chris Froome, der in den Emiraten sein Renncomeback nach langer Verletzungspause bestritt: "Wir warten die Tests ab und bleiben bis dahin im Hotel." Auch die deutsche Rundfahr-Hoffnung Emanuel Buchmann und Sprintstar Pascal Ackermann (beide Bora-hansgrohe) gehörten zum Fahrerfeld, Buchmann war jedoch nach einem Sturz bereits abgereist.

Ackermann und seine weiteren Kollegen vom Radrennstall Bora-hansgrohe müssen dagegen ausharren. "Die Teams sind alle im selben Hotel und aufgrund der zwei positiven Fälle wurde das komplette Hotel abgeriegelt", sagte Teamsprecher Ralph Scherzer bei Sport1: "Jedes Team, jeder Mitarbeiter der Rundfahrt, jeder Medienvertreter, sie sind alle im selben Hotel."

Die fünfte von sieben Etappen hatte am Donnerstag Adam Yates (Mitchelton-Scott) gewonnen, der Brite wurde als Führender im Gesamtklassement zum Gesamtsieger erklärt. Die sechste Etappe sollte am Freitag von Al Ruwais über 158 km nach Al Mirfa führen, die Rundfahrt am Samstag in Abu Dhabi enden. Ackermann hatte das erste Teilstück für sich entschieden, Buchmann war vor der Etappe am Mittwoch ausgestiegen.