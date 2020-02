Coronavirus: UAE Tour der Radprofis abgebrochen

Köln (SID) - Die UAE Tour der Radprofis ist zwei Etappen vor dem Ende wegen der Coronavirus-Epidemie abgebrochen worden. Dies teilten die Organisatoren mit. Hintergründe des Abbruchs waren zunächst unklar. Auch darüber, ob Fahrer infiziert sind, gab es widersprüchliche Aussagen. Alle Profis sollen auf das Virus getestet werden.

"Gesundheit muss vorgehen": Froome bedauert Abbruch © SID

"Es ist eine Schande, dass die UAE Tour abgebrochen wurde, aber Gesundheit muss vorgehen", twitterte der britische Radstar Chris Froome, der in den Emiraten sein Renncomeback nach langer Verletzungspause bestritt: "Wir warten die Tests ab und bleiben bis dahin im Hotel." Auch die deutsche Rundfahr-Hoffnung Emanuel Buchmann und Sprintstar Pascal Ackermann (beide Bora-hansgrohe) gehörten zum Fahrerfeld.

Die fünfte von sieben Etappen hatte am Donnerstag der Brite Adam Yates (Mitchelton-Scott) gewonnen, der damit auch vor dem Gesamtsieg stand. Die sechste Etappe sollte am Freitag von Al Ruwais über 158 km nach Al Mirfa führen, die Rundfahrt am Samstag in Abu Dhabi enden.