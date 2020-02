Coronavirus: UEFA-Vizepräsident schließt Absage von Spielen vorerst aus

Köln (SID) - UEFA-Vizepräsident Michele Uva hat vorerst ausgeschlossen, dass internationale Fußballspiele wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt werden. "Wir bemühen uns, den Fußball nicht zu stoppen. Fußballpartien werden nur dann ausgesetzt, wenn die Situation wirklich außer Kontrolle geraten sollte", sagte Uva im Interview mit RAI Sport.

Michele Uva (l.) lehnt Absagen von Spielen vorerst ab © SID

"Wir warten ab und prüfen die Lage in jedem Land. Der Fußball hält sich an die Richtlinien der einzelnen Länder", sagte Uva. Er sei in ständigem Kontakt mit den 55 europäischen Fußballverbänden, meinte der 55-Jährige.

Das Europa-League-Spiel zwischen Inter Mailand und Ludogorez Rasgrad am Donnerstag im Giuseppe-Meazza-Stadion wird allerdings als "Geisterspiel" unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Wie die Europäische Fußball-Union weiter mitteilte, gebe es weiere keine Einschränkungen bei der Durchführung von Europacupspielen und für die Fans.