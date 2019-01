Cortina: DSV-Damen gut im Training, Vonn wieder dabei

Cortina d’Ampezzo (SID) - Die deutschen Skirennläuferinnen haben im Training für die beiden Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag in Cortina d'Ampezzo/Italien die Hoffnung auf Top-Platzierungen geweckt. In den beiden Trainingsläufen am Donnerstag belegte Kira Weidle (Starnberg) zunächst den fünften, dann den sechsten Rang, Michaela Wenig (Langgries) kam auf die Plätze 23 und neun, Viktoria Rebensburg(Kreuth) wurde zunächst Achte, dann 14.

Weidle überzeugte im Training als beste Deutsche © SID

Lindsey Vonn (USA), die an diesem Wochenende ihr Comeback im Weltcup gibt, begnügte sich mit dem ersten Trainingslauf, in dem sie Zehnte wurde. Die Trainingsschnellsten waren Ragnhild Mowinckel (Norwegen), sowie Ester Ledecka (Tschechien), die bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang zunächst Gold im Super-G und danach im Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen gewonnen hatte.