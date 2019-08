Coutinho erstmals im Bayern-Kader, aber kein Einsatz von Beginn an

München (SID) - Bayern Münchens Topstar Philippe Coutinho steht am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesligaspiel bei Schalke 04 vor seinem mit Spannung erwarteten Debüt, ein Einsatz von Beginn an ist aber nicht vorgesehen. "Er ist noch nicht auf dem Fitnessniveau, das er braucht, um von Beginn an oder 90 Minuten zu spielen. Wir wollen kein Risiko eingehen, wir müssen ihn aufbauen", sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

Coutinho steht vor seinem ersten Einsatz für den FCB © SID

Der 27 Jahre alte Brasilianer, der am Dienstag beim Rekordmeister sein erstes Training absolviert hatte, habe noch "Nachholbedarf. Wir werden ihn nicht verheizen, auch wenn viele wollen, dass er gleich spielt", ergänzte Kovac. Coutinho hatte durch seine Teilnahme an der Copa America beim FC Barcelona große Teile der Vorbereitung verpasst und war erst vor gut zwei Wochen in die Saison gestartet.

Verzichten müssen die Bayern in Gelsenkirchen weiter auf Nationalspieler Leon Goretzka, der wegen einer Oberschenkelprellung schon beim Auftakt gegen Hertha BSC (2:2) ausgefallen war. "Er hat die ganze Woche nicht trainiert. Bei ihm reicht es noch nicht", sagte Kovac. Zudem fehlen die erkrankten Jerome Boateng und Jann-Fiete Arp. Dafür stehen den Bayern neben Coutinho auch die Neuzugänge Ivan Perisic und Michael Cuisance erstmals zur Verfügung.