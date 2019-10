Crailsheim Tabellenführer, Bamberg bezwingt Gießen

Köln (SID) - Das Überraschungsteam der Merlins Crailsheim hat mit dem vierten Sieg im vierten Spiel am Samstagabend die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Tuomas Iisalo gewann gegen die BG Göttingen mit 83:57 (34:26) und verdrängte den deutschen Meister Bayern München zunächst auf Platz zwei. Die Bayern spielen am Sonntag bei den Baskets Oldenburg.

Crailsheim und Trainer Iisalo jetzt Tabellenführer © SID

Derweil hat der frühere Serienmeister Brose Bamberg mit dem 93:81 (44:38) gegen die weiter sieglosen Giessen 46ers seinen ersten Heimsieg der Saison eingefahren und ist zunächst Tabellenfünfter. Der erst am Donnerstag verpflichtete Bamberger Neuzugang Retin Obasohan kam bei seiner Premiere auf neun Punkte, Topscorer der Gastgeber waren Assem Marei und Paris Lee mit je 17 Zählern.

Im Parallelspiel erkämpften die Skyliners Frankfurt ihren ersten Erfolg der noch jungen Spielzeit. Gegen die Hamburg Towers setzten sich die Hessen 83:78 (36:35) nach Verlängerung durch und verbesserten sich auf Rang 13 direkt vor dem Aufsteiger (beide 2:6).