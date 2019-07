Cricket: England gegen Neuseeland im WM-Finale

Birmingham (SID) - England steht erstmals seit 27 Jahren im Finale der Cricket-WM. Der Mitausrichter bezwang am Donnerstag in Birmingham Titelverteidiger Australien deutlich mit acht Wickets und fordert am Sonntag im Lord's Cricket Ground von London Neuseeland heraus, den Vizeweltmeister von 2015. Die Neuseeländer hatten am Mittwoch den zweimaligen Champion Indien ausgeschaltet.

England spielt bei der Cricket-WM um die Goldmedaille © SID

England hat die seit 1975 im Vierjahresrhythmus ausgetragene Weltmeisterschaft noch nie gewonnen, die bislang letzte von drei Finalteilnahmen datiert von 1992. Damals unterlagen die Briten wie auch 1987 Australien, zuvor den West Indies (1975).

Länderspiele im Cricket werden im Modus One Day International (ODI) mit je 50 Overs (Serien a sechs Wurf) ausgetragen.