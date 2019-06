Criterium du Dauphine: Buchmann geht selbstbewusst in großen Tour-Härtetest

Aurillac (SID) - Mit großem Selbstvertrauen nimmt Rundfahrtspezialist Emanuel Buchmann seinen letzten Wettkampfhärtetest vor der 106. Tour de France in Angriff. "Ich fühle mich bereit, bis hierher ist alles perfekt gelaufen", sagte der Ravensburger dem Onlineportal radsport-news.com vor dem traditionell herausragend besetzten Criterium du Dauphine (9. bis 16. Juni), das am Sonntag beginnt.

Selbstbewusst zur Criterium du Dauphine: Buchmann © SID

Buchmann schöpft seine Zuversicht aus einer starken ersten Saisonphase, in der er unter anderem bei der Baskenland-Rundfahrt im April mit einem Etappenerfolg und dem dritten Gesamtrang glänzte. "Ich möchte den Schwung aus dem Frühjahr mitnehmen, das war natürlich toll", sagte der deutsche Meister von 2015, der bei seiner Tour-Generalprobe mit einem Platz unter den ersten Zehn "zufrieden" wäre.

In die Frankreich-Rundfahrt (6. bis 28. Juli) wird Buchmann für die deutsche Mannschaft Bora-hansgrohe als Kapitän gehen, es ist die vierte Tour-Teilnahme für den 26-Jährigen. "Ich denke schon, dass ich mich weiterentwickelt habe. Ich werde von Jahr zu Jahr stabiler in meiner Leistung, dadurch können wir auch immer spezieller und härter im Training arbeiten", berichtete der beste deutsche Kletterer. Die Führungsrolle sei für ihn "in jedem Fall Motivation."

Neben dem Tour-Fünfzehnten von 2017 nutzen zahlreiche Mitfavoriten der Großen Schleife die Dauphine als Standortbestimmung. Der viermalige Tour-Champion Chris Froome (Großbritannien/Team Ineos) wird bei der Rundfahrt im Südosten Frankreichs ebenso starten wie die einheimischen Hoffnungsträger Romain Bardet (AG2R), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) sowie der letztjährige Tour-Bergkönig Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Dazu kommen der Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar), der Australier Richie Porte (Trek-Segafredo) und der Niederländer Tom Dumoulin (Sunweb), der nach seinem sturzbedingten Aus beim Giro d'Italia sein Comeback gibt. Der britische Tour-Titelverteidiger Geraint Thomas (Teams Ineos) hat die Tour de Suisse (15. bis 23. Juni) als finalen Formtest gewählt.

Bei den wenigen Sprintgelegenheiten möchte Routinier Andre Greipel (Rostock/Arkea-Samsic) ein positives Ergebnis erzielen. "Ich habe sehr hart trainiert, jetzt muss ich es ins Rennen übertragen", sagte der 36-Jährige, der in dieser Saison erst einen Sieg feiern durfte.