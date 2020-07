Crotone zweiter Aufsteiger in die Serie A

Köln (SID) - Der FC Crotone steht als zweiter Aufsteiger in die Serie A fest. Das Team aus Kalabrien gewann am drittletzten Spieltag der Serie B mit 5:1 (3:1) bei Schlusslicht AS Livorno und profitierte vom gleichzeitigen Patzer des letzten verbliebenen Kontrahenten Spezia Calcio. Spezia kam bei US Cremonese nur zu einem 0:0 und kann Crotone bei acht Punkten Rückstand nicht mehr vom zweiten direkten Aufstiegsplatz verdrängen.

Crotone-Angreifer Simy (r.) kann den Aufstieg bejubeln © SID

Crotone geht damit in der kommenden Saison in seine dritte Spielzeit in der Serie A. Der unangefochtene Spitzenreiter Benevento Calcio hatte bereits Ende Juni den Sprung in die erste Liga perfekt gemacht. Den dritten Aufsteiger ermitteln die Teams auf den Rängen drei bis acht im August in einer Play-off-Runde.