Cuper neuer Nationaltrainer von Usbekistan

Taschkent (SID) - Hector Cuper wird neuer Trainer der usbekischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 62-jährige Argentinier wurde am Montag in der Hauptstadt Taschkent vorgestellt und soll dem Land die erste Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft ermöglichen. Cuper, der zuletzt das ägyptische Nationalteam trainiert hatte, unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2021 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Cuper ist nach dem WM-Aus nicht mehr Trainer der Ägypter © SID

Usbekistan könne "ein starkes Team in Asien" sein, sagte Cuper, der mit Ägypten bei der WM in Russland alle drei Gruppenspiele verloren hatte. Die "Weißen Wölfe", wie das usbekische Nationalteam genannt wird, waren in der vergangenen WM-Qualifikation nur knapp an Iran und Südkorea gescheitert.