Cupverteidiger Kiel im Pokal-Achtelfinale nach Wetzlar

Köln (SID) - Cupverteidiger THW Kiel muss im Achtelfinale des Pokals des Deutschen Handballbundes (DHB) zum Bundesliga-Duell bei der HSG Wetzlar antreten. Das ergab die Auslosung am Mittwoch durch Ex-Weltmeister Pascal Hens und Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach dem Supercup in Düsseldorf. Der Meister und frisch gekürte Supercup-Gewinner SG Flensburg-Handewitt hat in der Runde der besten 16 (1./2. Oktober) in einem weiteren Erstliga-Vergleich Heimrecht gegen die TSV Hannover-Burgdorf.

Duvnjak führt Kiel mit sechs Treffern zum Sieg © SID

Das Achtelfinale im DHB-Pokal (1./2. Oktober) auf einen Blick:

Rhein-Neckar Löwen - FA Göppingen

SC DHfK Leipzig - MT Melsungen

TVB Stuttgart - HC Erlangen

Füchse Berlin - SC Magdeburg

HSG Wetzlar - THW Kiel

ASV Hamm-Westfalen - Eulen Ludwigshafen

TBV Lemgo - Bergischer HC

SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf