Curler starten mit einem Sieg in die EM - Niederlage für die Frauen

Tallinn (SID) - Die deutschen Curler sind nach einer geglückten Aufholjagd mit einem Sieg in die Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn gestartet. Die neu formierte Männer-Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz (Rastatt) setzte sich nach einem 4:6-Rückstand nach sieben Ends noch mit 10:6 gegen Russland durch.

Die deutschen Curler starten erfolgreich in die EM © SID

Am Abend (19.00 Uhr) steht für Muskatewitz und Co. noch die zweite Partie gegen den EM-Zweiten Schottland an. Die deutschen Frauen um Skip Daniela Jentsch (Füssen) verloren dagegen zum Auftakt gegen Russland mit 5:12.

Muskatewitz ersetzt in Tallinn den etatmäßigen Skip Alexander Baumann (Schwenningen), der aus privaten Gründen auf einen Start verzichtet hatte. Ziel der Mannschaft ist mindestens Platz sechs, der noch die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft bedeuten würde.

Sollte es nur zu Rang sieben oder acht reichen, würde es im Januar noch in Neuseeland eine zusätzliche Möglichkeit geben, ein Ticket für die WM im kanadischen Lethbridge zu lösen. Die letzten beiden Teams steigen in die B-Gruppe ab.