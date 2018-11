Curling-EM: Zweite Niederlage für deutsches Männer-Team

Tallinn (SID) - Die deutschen Curling-Männer haben bei den Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Wenige Stunden nach dem knappen 6:5 gegen die Niederlande unterlag die neu formierte Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz (Rastatt) Norwegen mit 4:7. Das deutsche Team liegt mit einer Bilanz von 3:2-Siegen auf dem vierten Platz der Zehnertabelle und trifft am Dienstag auf Italien (8.00 Uhr) und Polen (18.00 Uhr).

EM: Die deutschen Curler schlagen die Niederlande © SID

Für die deutschen Frauen steht am Montagabend (19.00 Uhr) das fünfte EM-Spiel gegen Tschechien auf dem Programm. Die Auswahl um Skip Daniela Jentsch (Füssen) geht nach dem 6:4 gegen Dänemark am Montagvormittag mit einer 3:1-Bilanz in das Duell mit den Tschechinnen.

Ziel der beiden deutschen Teams ist mindestens Platz sechs, der noch die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaften im kanadischen Lethbridge (Männer) und im dänischen Silkeborg (Frauen) bedeuten würde. Sollte es nur zu Rang sieben oder acht reichen, gäbe es noch eine zusätzliche Möglichkeit für ein WM-Ticket. Die letzten beiden Teams steigen in die B-Gruppe ab.