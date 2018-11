Curling-Frauen holen EM-Bronze, Männer verpassen Medaille

Tallinn (SID) - Skip Daniela Jentsch (Füssen) und ihr Team haben die erste EM-Medaille für den Deutschen Curling-Verband (DCV) seit neun Jahren gewonnen. Im Spiel um Bronze setzte sich die Auswahl gegen Russland 7:4 durch. Die Männer um den erst 22 Jahre alten Skip Marc Muskatewitz (Rastatt) unterlagen dagegen in ihrem kleinen Finale gegen Italien 6:8.

Vor Jentsch hatte Andrea Schöpp (Rießersee) als letzte Deutsche bei den Europameisterschaften auf dem Podest gestanden. 2009 gewann sie im schottischen Aberdeen den Titel. Muskatewitz verpasste es, in die Fußstapfen des Füsseners Andy Kapp zu treten, der 2008 im schwedischen Örmsköldsvik Bronze geholt hatte.

Die DCV-Männer hatten überraschend das Halbfinale erreicht, waren dort am Donnerstag gegen Titelverteidiger Schweden mit dem Olympiazweiten Niklas Edin jedoch chancenlos. Jentsch unterlag mit ihren Teamkolleginnen in ihrer Vorschlussrunde am Freitag gegen die Schweiz 4:6.