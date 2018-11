Curling-Männer verlieren Halbfinale - auch Frauen um Medaille

Tallinn (SID) - Das arg gebeutelte deutsche Curling feiert nach langer Durststrecke wieder einen internationalen Erfolg: Bei den Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn zogen am Donnerstag erstmals seit 2008 wieder beide Teams des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) gemeinsam ins Halbfinale ein. Dass die Männer dort am Abend gegen Titelverteidiger Schweden mit 3:6 die zweite Niederlage an einem Tag kassierten, schmälerte die Freude von Bernhard Mayr nicht. Der DCV-Präsident sagte dem SID: "Das ist der Irrsinn, wir haben das Maximum rausgeholt. Das belegt unseren Aufschwung."

Beide deutschen Teams stehen im EM-Halbfinale © SID

Für den jungen Skip Marc Muskatewitz (Rastatt/22) war sein schwedischer Kontrahent Niklas Edin erneut eine Nummer zu groß. Dem 2:8 am Morgen gegen den Olympiazweiten, der seinen fünften Titel in Folge anpeilt, folgte im Halbfinale ein 3:6. Damit spielt Deutschland am Freitag (18.00 Uhr) gegen Italien um Bronze. Im Finale kommt es zwischen Schweden und Schottland zur Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr.

Wie die Männer waren auch die Frauen um Skip Daniela Jentsch (Füssen) als Vierter in die Vorschlussrunde eingezogen - trotz eines abschließenden 3:7 gegen Schweden. Jentsch und Co mussten lange zittern, ehe die Schützenhilfe der Schweiz durch ein 6:5 nach Zusatzend gegen den ausgeschiedenen Titelverteidiger Schottland feststand. Am Freitag (13.00 Uhr) geht es gegen die Eidgenössinnen um den Einzug ins Finale.

Für den finanziell arg gebeutelten DCV ist das Abschneiden in Tallinn ein wichtiger Schritt nach vorn. Beide Mannschaften haben sich damit für die Weltmeisterschaften im kanadischen Lethbridge (Männer) und im dänischen Silkeborg (Frauen) qualifiziert. "Das hilft uns natürlich sehr in unseren Gesprächen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Bemühen um mehr Fördergelder", sagte Mayr dem SID.