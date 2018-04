Curling: Meißner/Büttner mit Sieg zum WM-Auftakt

Östersund (SID) - Das deutsche Curling-Duo Julia Meißner und Andy Büttner ist mit einem umkämpften Pflichtsieg in die Mixed-Doubles-WM gestartet. Im schwedischen Östersund besiegten die Vorjahres-21. das guyanische Doppel Farzana Hussain/Rayad Husain bei deren Debüt auf internationaler Bühne 8:6. Nächster Gegner ist am zweiten Spieltag der Gruppenphase am Sonntag Brasilien (14.30 Uhr MESZ).

Auftaktsieg für deutsches Culing-Duo gegen Guyana © SID

In der Achtergruppe E hat Deutschland in Südkorea, Österreich, Tschechien und Vizeweltmeister Kanada namhafte Konkurrenz. Brasilien, Guyana und Irland sind dagegen Außenseiter. Nur die besten drei Teams jeder Gruppe erreichen direkt das Achtelfinale. Meißner/Büttner hatten den Einzug in die Play-offs im Vorjahr im kanadischen Lethbridge verpasst.

Der Mixed-Doubles-Wettbewerb war bei den Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea erstmals olympisch. Der Sieg ging an Kanada, das in Östersund allerdings nicht mit dem Gold-Duo Kaitlyn Lawes/John Morris antritt. Die Mixed-WM wird zum vierten Mal ausgetragen. Titelverteidiger ist Schottland.