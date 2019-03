Curling-WM: Erneute Niederlage für deutsche Frauen

Silkeborg (SID) - Die deutschen Curling-Frauen geraten bei der Weltmeisterschaft in Silkeborg/Dänemark im Kampf um das Halbfinale leicht ins Hintertreffen. Das Team von Bundestrainer Uli Kapp kassierte am Mittwoch zwei Niederlagen und liegt mit einer Bilanz von drei Siegen und fünf Niederlagen auf Platz zehn.

Vierte Pleite für deutsche Curling-Frauen bei der WM © SID

Am Mittwochmorgen verlor das deutsche Quartett 5:9 gegen den Olympiazweiten Südkorea. Am Abend setzte es dann ein 4:7 gegen die bei der WM stark aufspielenden Russinnen, die in ihrem neunten Spiel bereits den siebten Sieg feierten.

Die Frauen des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) bestreiten bei der WM insgesamt zwölf Hauptrundenspiele, die beiden besten Teams qualifizieren sich direkt für das Halbfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs spielen die beiden weiteren Halbfinal-Teilnehmer aus. Das Finale findet am 24. März statt.