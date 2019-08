Cyclassics: Viviani macht Titel-Hattrick in Hamburg perfekt

Hamburg (SID) - Europameister Elia Viviani hat bei den Hamburg Cyclassics der Radprofis seinen Titel-Hattrick perfekt gemacht. Der Italiener, der das World-Tour-Rennen in der Hansestadt bereits 2017 und 2018 gewonnen hatte, setzte sich im Massensprint auf der Mönckebergstraße vor dem Australier Caleb Ewan sowie Giacomo Nizzolo aus Italien durch.

Viviani feiert seinen dritten Cyclassics-Sieg in Serie © SID

Viviani ist der erste Profi, dem in Hamburg drei Siege gelungen sind. Andre Greipel, 2015 letzter deutscher Sieger in Hamburg, landete als bester deutscher Starter am Sonntag auf dem zehnten Platz.