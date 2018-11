DAZN-App auf Sky Q verfügbar

München (SID) - Die Kooperation des Pay-TV-Senders Sky mit dem Streamingdienst DAZN wird enger. Ab sofort erhalten alle Sky-Kunden über Sky Q Zugriff auf die DAZN-Inhalte.

Über Sky Q kann man ab sofort auf DAZN zugreifen © SID

Sky und DAZN übertragen komplett die Spiele in der Champions League, DAZN und der Free-TV-Sender Nitro strahlen zudem die Partien der Europa League aus. Außerdem hat DAZN die Übertragungsrechte an den Spielen in zahlreichen großen europäischen Ligen. Der Livesport-Streamingdienst bietet über 8000 Live-Sportübertragungen pro Jahr.

Bestandskunden von DAZN können sich mit ihren vorhandenen Login-Daten in der App auf Sky Q anmelden. Sky-Q-Kunden, die noch über keinen Zugang zu DAZN verfügen, können sich direkt bei DAZN (www.dazn.com) registrieren und anschließend den Service auf Sky Q nutzen.

"Mit DAZN erweitern wir den App-Bereich um einen weiteren populären Live-Streamingservice, der vor allem auch die Wünsche unserer sportinteressierten Kunden berücksichtigt", betonte Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management von Sky Deutschland.