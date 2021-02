DAZN-Doku über Liverpools Weg zum Titel

Köln (SID) - Der englische Fußball-Meister FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp gibt filmische Einblicke hinter die Erfolgsgeschichte der vergangenen Saison. "Wenn man auf Sport-Dokus steht, sollte man den Film schauen", sagte Klopp über die Dokumentation, die ab Mittwoch auf der Streamingplattform DAZN zu sehen ist.

Jürgen Klopp wurde zum Manager des Jahres gekürt © SID

Nach 30 Jahren gewann der Traditionsklub unter der Führung des früheren BVB-Trainers im vergangenen Sommer wieder den Premier-League-Titel. Ein Kamerateam hatte die Reds über die Saison hinweg begleitet und daraus einen rund eineinhalb Stunden langen Film mit dem Titel "The End of the Storm" produziert.

"Liverpool ist ein geiler Verein, man muss kein Fan sein, um das zu erkennen. Die Geschichte des Klubs ist außergewöhnlich", sagte Klopp: "Wenn ein solcher Klub 30 Jahre auf eine Meisterschaft warten muss und es dann endlich schafft, ist eine Dokumentation darüber definitiv sehenswert."