DAZN überträgt Hockey-WM der Frauen live

Köln (SID) - Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für die am Samstag beginnende Hockey-WM der Frauen in London gesichert. Der Anbieter überträgt in Deutschland alle Spiele live, kommentiert werden die Begegnungen von Olympiasieger Christian Blunck, Adrian von der Gröben sowie Hockey-Ikone Moritz Fürste.

Moritz Fürste kommentiert die Hockey-WM für DAZN © SID

Bei der Weltmeisterschaft in London trifft die deutsche Mannschaft in Staffel C am Samstag zum Auftakt auf Südafrika. Nach dem Spiel gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien (25. Juli) wartet zum Gruppenabschluss Spanien (28. Juli).