DAZN überträgt Leipzig-Spiel gegen BK Häcken

Leipzig (SID) - Der Streamingdienst DAZN überträgt am Donnerstag das Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League zwischen Fußball-Bundesligist RB Leipzig und dem schwedischen Erstligisten BK Häcken live. Anstoß der Partie in Leipzig ist um 18.30 Uhr. Das Rückspiel in Schweden ist für den 2. August (18.30 Uhr) terminiert.