DAZN überträgt weiterhin chinesische Super League

Köln (SID) - Der Streamingdienst DAZN wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten die chinesische Super League übertragen. In der höchsten chinesischen Spielklasse stehen in Roger Schmidt (52) und Ulli Stielike (64) zwei deutsche Trainer unter Vertrag. Schmidt trainiert Beijing Guoan, der ehemalige DFB-Trainer Stielike Tianjin Teda, für den der frühere Nationalspieler Sandro Wagner spielt. DAZN zeigt die Spiele der Super League seit der vergangenen Saison.