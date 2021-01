D'Aversa ist neuer Trainer in Parma

Parma (SID) - Roberto D'Aversa ist der neue Trainer des abstiegsgefährdeten italienischen Fußball-Erstligisten FC Parma. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 45-Jährige, in Stuttgart geboren, hatte die Mannschaft bereits von 2016 bis August 2020 betreut. Er ersetzt den am Vormittag entlassenen Fabio Liverani.

Roberto D'Aversa kehrt zum FC Parma zurück © SID

Parma ist Drittletzter der Serie-A-Tabelle und hat nur zwei seiner 16 Saisonspiele gewonnen.