DBB-Herren: Poropat neuer Assistenztrainer

Köln (SID) - Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat einen neuen Co-Trainer an seiner Seite. Der Kroate Silvano Poropat unterstützt den 50-Jährigen erstmals beim EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich am 21. Februar in Vechta und dann auch in der Olympia-Qualifikation im Juni in Split. Bis zum Sommer arbeitete Poropat (48) zuletzt als Cheftrainer des Mitteldeutschen BC in der Bundesliga.

Silvano Poropat übernimmt das Traineramt in Weißenfels © SID

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem erfahrenen Coach. Silvano hat mir in den Gesprächen deutlich vermittelt, dass er richtig Lust auf die neue Aufgabe hat", sagte Rödl: "Er passt gut ins Team und wird uns gut ergänzen."