DBB-Kapitän Benzing: Meinung zu Finalturnier in Spanien "ein bisschen negativer"

Köln (SID) - Robin Benzing, Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, hat von Zweifeln unter den Spielern der spanischen Liga ACB am anstehenden Finalturnier berichtet. So sei "die Stimmung ein bisschen negativer", sagte der Profi von Casademont Zaragoza in einem Interview auf der Webseite des Deutschen Basketball Bundes (DBB): "Viele Spieler wollten die Saison nicht weitermachen. Es war ja auch in den News, dass es hier in Spanien von unserer Spielergewerkschaft eine anonyme Umfrage gab, nach der 60, 70 Prozent der Spieler nicht weitermachen wollten."

Benzing spricht über das Finalturnier der spanischen Liga © SID

Den Grund für die Zweifel sieht er vor allem beim Thema Gesundheit. "Ich glaube, nicht so viele Spieler machen sich Sorgen wegen des Coronavirus, sondern eher um das Verletzungsrisiko, das einfach besteht, wenn man so lange außer Gefecht war und nicht trainieren konnte", so Benzing. Das am Mittwoch in Valencia startende Turnier umfasst zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen. Anders als in Deutschland herrschte im schwer vom Coronavirus getroffenen Spanien eine Ausgangssperre.

Mittlerweile befindet sich Benzing wieder im Training und bereitet sich in Valencia auf das Turnier vor. Im Gegensatz zum Finalturnier der deutschen Bundesliga, das gerade mit einem zentralen Hotel für zehn Teams in München stattfindet, gibt es laut Benzing in Spanien drei Hotels mit jeweils vier Teams. Generell sei dort alles "ein bisschen strikter". Die Spieler dürfen laut Benzing keine Spaziergänge unternehmen, bald sollen aber Restaurants und möglicherweise auch ein Strandabschnitt für die Spieler geöffnet werden, so der 31-Jährige.