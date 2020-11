DBB-Präsident Weiss: Sport in der Pandemie "wichtiger Teil der Lösung"

Köln (SID) - Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), hat sich in einem offenen Brief an die Anhänger seiner Sportart gewandt. In dem gemeinsam mit DBB-Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt verfassten Schreiben betonen die Funktionäre, dass sie in Pandemiezeiten, "den Sport für einen wichtigen Teil der Lösung" halten.

Ingo Weiss sorgt sich um Vielfalt des deutschen Sports © SID

Weiss und Brenscheidt versichern in dem Brief, die Entscheidungen der Politik, Freizeit- und Amateursport im November in Deutschland weitgehend zu verbieten, zu akzeptieren. Sie setzen aber "ganz stark darauf, dass die Pause so kurz wie möglich gehalten wird". Vielerorts seien bereits "hervorragende Sicherheits- und Hygienekonzepte" erstellt worden.

Das Bestreben in einzelnen Bundesländern, wenigstens den Trainingsbetrieb in Teilen zu ermöglichen, unterstützen die DBB-Führungskräfte: "Das wäre schon ein riesengroßer Schritt." Einzeltraining könne Teamtraining nicht ersetzen, schreiben Weiss und Brenscheidt: "Es fehlten dann nicht nur sportspezifische Inhalte, sondern das, was den Sport im Wesentlichen ausmacht: Gemeinsamkeit, Teamgeist, Zusammenhalt, Fair Play, Spaß."