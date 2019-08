DBB-Team für Dettmann "einer der Favoriten auf den Titel"

Köln (SID) - Der frühere Bundestrainer Henrik Dettmann traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball-WM in China (31. August bis 15. September) alles zu. "Für mich ist Deutschland einer der Favoriten auf den Titel", sagte der Finne spox.com, er "hoffe sehr, dass sie die Bronzemedaille von 2002 übertreffen und den größten Erfolg in der Verbandsgeschichte einfahren können."

Henrik Dettmann traut der DBB-Auswahl bei der WM viel zu © SID

Für Dettmann, der von 1997 bis 2003 Bundestrainer war und das Amt heute in seinem Heimatland ausübt, ist der schwierige Weg durch das Turnier kein Hindernis. "Die Auslosung ist hart, aber ich sehe keinen Grund, nicht an das deutsche Team zu glauben. In den einzelnen Spielen kann so viel passieren, die Tagesform wird entscheiden", sagte der 61-Jährige: "Deutschland hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie große Teams schlagen können, deswegen ist die Chance auf eine Medaille gegeben."

Zuletzt hatten sich im Münchner Merkur in Svetislav Pesic und Dirk Bauermann bereits zwei weitere ehemalige Bundestrainer zuversichtlich geäußert. "Ich glaube, dass Deutschland zu den Medaillenfavoriten zählt", sagte Pesic. "Für mich sind die Amerikaner klarer Favorit, dahinter kommen sechs andere, die Aussichten auf eine Medaille haben. Zu denen würde ich auch uns zählen", so Bauermann.