DBS: Deutsche Behindertensportler gewinnen fünf WM-Medaillen

München (SID) - Die deutschen Behindertensportler zeigen sich ein Jahr vor dem Start der Paralympics weiter in guter Verfassung. Bei der Para-Rad-WM im niederländischen Emmen holten am Samstag Maike Hausberger und Steffen Warias Gold, Kerstin Brachtendorf und Pierre Senska gewannen jeweils Silber. Bei der Para-Schwimm-WM in London schnappte sich Denise Grahl ebenfalls die Silbermedaille.

Maike Hausberger sichert sich den Titel im Straßenrennen © SID

Para-Radsportlerin Hausberger sicherte sich bei ihrem WM-Debüt nach einem beherzten Ausreißversuch auf dem letzten Kilometer gleich den Titel im Straßenrennen. "Ich dachte eigentlich, meine Konkurrentinnen würden hinter mir herkommen", erklärte die 24-jährige Triererin. "Irgendwann habe ich mich umgedreht und keine gesehen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht."

Paralympics-Sieger Warias gewann bereits seinen dritten WM-Titel nach 2010 und 2013. Der 34-Jährige setzte sich im Massensprint durch. Der sechsmalige Weltmeister Senska verpasste die Titelverteidigung als Zweiter nur knapp, Brachtendorf schnappte sich nach Bronze am Vortag als Zweite ihre zweite Medaille.

Nach dem Goldregen vom Freitag mussten sich die Para-Schwimmer am Samstag mit einer Medaille zufrieden geben. Europameisterin Grahl gewann über 100 m Freistil wie bei den vergangenen Welttitelkämpfen vor zwei Jahren die Silbermedaille. Am Freitag hatten Hans-Peter Durst, Andrea Eskau und Vico Merklein jeweils triumphiert.