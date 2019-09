DBS: Deutsche Behindertensportler holen sechs Medaillen

München (SID) - Ein Jahr vor dem Start der Paralympics in Tokio zeigen sich die deutschen Behindertensportler bereits in Medaillenform. Bei der Para Schwimm-Weltmeisterschaft in London holten sich Elena Krawzow, Taliso Engel und Verena Schott Gold-Medaillen. Bei der Rad-WM im niederländischen Emmen sicherten sich Michael Teuber und Matthias Schindler Silber, Kerstin Brachtendorf Bronze.

Quades kritisches Fazit: "Überragende Schwimmer fehlen" © SID

Krawzow (Berlin) und Engel (Leverkusen) gewannen den Titel in ihren Startklassen jeweils über 100 m Brust, Schott (Cottbus) triumphierte über 100 m Rücken. Schott hatte zum Auftakt der Titelkämpfe bereits über 100 m Brust Silber geholt. "Das ist einfach nur sensationell", sagte Bundestrainerin Ute Schinkitz.

Bei den Radsportlern musste sich der mehrmalige Paralympicssieger Teuber (München) im Zeitfahren nur dem Amerikaner Aaron Keith geschlagen geben. Schindler (München) wurde Zweiter hinter dem Australier David Nicholas.