D.C United für Rooney "eine aufregende Herausforderung"

Washington (SID) - Englands früherer Fußball-Nationalstürmer Wayne Rooney sieht sich durch seinen Wechsel zu D.C. United nicht auf dem Weg aufs Altenteil. "Ich bin nicht gekommen, um in meinen letzten Jahren eine ruhige Kugel zu schieben und abzukassieren. Ich will den Wettbewerb, und ich will gewinnen"!, sagte der 32 Jahre alte Torjäger am Montag bei seiner Vorstellung in der US-Hauptstadt.

DC United ist Rooneys (m.) erste Station im Ausland © SID

Die Aufgabe in Washington sei "eine aufregende Herausforderung", meinte der für angeblich 13 Millionen Dollar vom FC Everton nach Übersee gewechselte Angreifer: "Es ist das, was ich gebraucht habe, und es war der richtige Zeitpunkt. Ein neues Land, eine neue Kultur, alles ist neu für mich, und ich werde es aufsaugen."

Sein Debüt für Washington in der nordamerikanischen Profiliga MLS gibt Rooney am 14. Juli vier Tage nach seiner Vertragsunterzeichnung bei D.C. gegen die Vancouver Whitecaps. Die Begegnung des MLS-Schlusslichtes mit den Kanadiern ist zugleich das Einweihungsspiel für Washingtons 200 Millionen Dollar teures und 20.000 Zuschauer fassendes Audi-Field-Stadium.