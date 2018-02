DEB-Auswahl greift nach erster Olympia-Medaille seit 42 Jahren

Pyeongchang (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang nach großem Kampf das Halbfinale erreicht und greift nach der ersten Medaille seit 42 Jahren. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm setzte sich am Mittwoch überraschend gegen Weltmeister Schweden mit 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0) nach Verlängerung durch und steht erstmals seit 1976 unter den besten Vier. In Innsbruck gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) Bronze.

Deutschland steht im Olympia-Halbfinale © SID

Gegner im Halbfinale am Freitag ist Kanada. Der Kölner Christian Ehrhoff (14.), der Berliner Marcel Noebels (15.), der Münchner Dominik Kahun (49.) und der Nürnberger Patrick Reimer (62.) erzielten die Tore für die deutsche Mannschaft, die im 15. Olympia-Duell den ersten Sieg gegen die Tre Kronor feierte. Anton Lander (47.), Patrik Hersley (50.) und Mikael Wikstrand (52.) trafen für den zweimaligen Olympiasieger, der mit nur noch fünf Spielern vom WM-Triumph im vergangenen Jahr in Köln antrat.